AA 07.10.2025 17:18

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu yolcu rekoru kırdı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla rekor kırdı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu yolcu rekoru kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla rekor kırdığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 47,5 kilometre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu,"3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla, günlük ortalama yolcu rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırmaya ve hız kazandırmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu Metro
