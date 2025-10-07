Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
AA 07.10.2025 16:47

Cumhuriyet'in ilk altın parası Antalya'da sergilendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası ve beraberindeki eserler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sergilendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Altın Parası Sergisi"nin açılışı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok Atrium'da gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, burada yaptığı konuşmada, paranın Cumhuriyetin ekonomik yolculuğunda, bağımsızlığındaki en önemli ilk simgelerinden olduğunu söyledi.

Serginin gençlere güzel mesajlar ilettiğini belirten Özkan, "Burada sergilenen paramız ayrı güzel, bayraklarımız ayrı güzel." dedi.



Eserlerin sahibi Bahadır Kalaycı da devletin ilk altın parasının 100 yaşına girdiğini ve koleksiyoner olarak basılan paralardan bulabilmek için 10 yıl çalıştığını aktardı.

Bugüne kadar hiçbir altın paranın sergilenmediğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası 36,14 milim ağırlığında 3,5 santimetre çapında 22 ayar altından toplam 226 adet basılmıştır. Bu paralar Harf Devriminden sonra yeni alfabeye geçtiğimiz için bir kısmı süs eşyası yapmak için bilezik, kolye yapmak amacıyla eritilmiştir. Bugün bilinen bir elin parmakları kadar miktardadır. Bugüne kadar gördüğünüz paranın dışında hiçbir para sergilenmemiştir. Hep bu paralar kapalı yerlerde saklanmıştır."



Ayrıca sergide altın paranın yanı sıra 1927'de basılan milletvekillerine verilen özel baskılı Nutuk, halk tipi Nutuk, 100 yıllık Türk Bayrakları ve haritalar da yer aldı.

Sergiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de katıldı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Sergi
