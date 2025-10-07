Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
AA 07.10.2025 16:13

Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu

Düzce'de öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için kağıttan yaptıkları gemileri suya bıraktı.

Kasım Aktaş Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında bir araya geldi.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye ve bölgeye yardım götüren Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla öğrenciler, Düzce'nin plakasına ithafen kağıttan 81 gemi yaptı.

Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu

Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri gemilerin yan kısımlarına "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Sumud Filosu" yazdı.

Daha sonra öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yaptıkları gemilerle öğretmenleri eşliğinde otobüslerle Gölormanı köyüne geldi.

Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu

Uğur Deresi'nin Efteni Gölü'ne döküldüğü noktada hazırladıkları kağıt gemileri suya bırakan öğrenciler, hep bir ağızdan "Biz umuduz, biz Sumud'uz, biz birlikte çok güçlüyüz" sloganları attı.

"Dünyanın bir an önce uyanmasına vesile olmak için buradayız"

Okul müdür yardımcısı Hayri Akkurt, anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Etkinlik kapsamında Sumud Filosu'na destek olmak için çocuklarımızla temsili olarak Efteni Gölü civarına gemilerimizi bıraktık. Peygamberimiz, 'Bir zulüm karşısında öncelikle elinizle, elinizle değilse dilinizle, dilinizle değilse kalbinizle buğz edin' diyor. Biz de burada Sumud Filosu'na destek olmak ve dünyada ölmüş insanlığı tekrar diriltmek için kalbimizle buğz etmeye geldik. Dünyanın bir an önce uyanmasına vesile olmak için buradayız. İnşallah bu zulüm son bulur" diye konuştu.

Öğrenci Beyza Meydan ise Filistinli çocuklar için çok üzüldüklerini dile getirerek, "İnşallah buradan onlara destek olmuşuzdur" dedi.

Düzce Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
