AA 07.10.2025 16:46

İBB, metrolarda fazla valiz için ilave ücret alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edecek yolculardan ilave 1 yolculuk ücreti alacak.

İBB, metrolarda fazla valiz için ilave ücret alacak

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kuralların olduğu kaydedildi.

Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi.

"Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız"

Açıklamada, "Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro
