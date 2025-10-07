Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.10.2025 21:22

Uşak'ta cenazeler karıştı

Uşak'ta hastane morgundan yanlış alınarak defnedilen cenaze, hatanın belirlenmesi üzerine mezardan çıkarılarak yakınlarına teslim edildi.

Uşak'ta cenazeler karıştı
[Fotograf: AA]

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gün önce tedavi altına alınan 80 yaşındaki G.G. pazar günü hayatını kaybetti.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından aynı hastanede yaklaşık 4 aydır tedavi gören 91 yaşındaki G.K. ise pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Her iki cenaze de hastane morguna kaldırıldı.

Cenazesini almak için dün hastaneye G.G.'nin yakınları, cenazelerinin morgda olmadığını öğrendi.

Uşak'ta cenazeler karıştı

Bunun üzerine hastane ve morg görevlileri tarafından yapılan incelemede, G.G.'nin aynı hastanede yaşamını yitiren G.K.'nın yakınları tarafından morgdan teslim alınarak Sivaslı ilçesi Selçikler beldesinde dün toprağa verildiği belirlendi.

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçikler beldesindeki mezar açıldı, cenaze Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada G.G.'nin yakınlarının teşhis etmesinin ardından cenaze aileye teslim edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından G.G.'nin Uşak Asri Mezarlığı'nda, G.K.'nın ise Selçikler beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ETİKETLER
Uşak Hastane
Sıradaki Haber
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
İletişim Başkanı Duran, şehit basın ataşesi Görgü'yü vefatının 34'üncü yılında andı
21:26
İngiltere'nin İsrail'e silah satışları, 2025'te son yılların rekorunu kırdı
21:04
İşgalci İsrail, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir çocuğu yaraladı
20:59
Karahan, 'yastık altı altın' konusuna açıklık getirdi
20:29
Kurtulmuş: Gazze için mücadele eden her bir kahramana teşekkür ediyoruz
19:36
Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
FOTO FOKUS
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ