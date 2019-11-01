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İzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü01 Kasım 2019 Cuma 20:23 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 20:48
İzmir'in Çiğli ilçesinde önce ağaca sonra elektrik panosuna çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İzmir'in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi Balatçık mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Daha sonra elektrik panosuna çarpan otomobil takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan iki kişinin yaşamanı yitirdiği, bir kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralanan B.K, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.
Kaynak: AA
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