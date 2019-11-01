Jandarma ekiplerince, terör örgütüne üye olduğu, yardım ve yataklık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, aralarında HDP bazı belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA