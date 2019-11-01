Türkiye
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 6 gözaltı01 Kasım 2019 Cuma 20:19 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 20:22
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince, terör örgütüne üye olduğu, yardım ve yataklık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, aralarında HDP bazı belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Terör örgütü PKK operasyon hdp gözaltı Diyarbakır