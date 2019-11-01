Karadeniz yaylalarında yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Huser Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Öğleden sonra etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yasanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Besicilere geri dönüş uyarısı

Ordu'da sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası ve 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'nda öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla yaylanın beyaza büründüğünü söyledi.

Besicilerin geri dönmeye başlamalarını öneren Kaya, yağış nedeniyle tüm vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise kar yağışının, menderesleri ile ünlü yaylada kendisini hissettirdiğini belirtti.

Kümbet ve Kulakkaya yaylaları beyaza büründü

Giresun'un Kümbet ve Kulakkaya yaylaları kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne de mevsimin ilk karı yağdı.

Kaynak: AA