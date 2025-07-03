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Türkiye
AA 03.07.2025 16:32

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çeşme'de devam eden yangının enerjisi düşürüldü. Buca ve Ödemiş'te ise yeşil vatanı korumak için orman kahramanları yoğun mücadele harcıyor.

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
[Fotograf: AA]

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ildır Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla karadan müdahale sürüyor.

Jandarma ekipleri, Ildır Mahallesi'ndeki alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bazı konutları tahliye etti.

Yangın, dün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı.

Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Buca

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift taraflı trafik akışına kapatıldı. Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu Kısıkköy kavşağında araçların geçişine izin verilmiyor. Bu bölgede TOMA'lar da yangına müdahale etmeye başladı.

2 şüpheli gözaltında

Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenildi.

Bu esnada kıvılcımların önce bölgede biriken çöplüğe, oradan da ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Jandarma yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Ödemiş

 İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

81 yaşındaki yatalak kişi öldü

Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı. Evde yalnız olan Erkan yangında hayatını kaybetti. Erkan'ın yatalak olduğu belirtildi.

Mahalledeki hayvanlar tahliye edildi

Sabah saatlerinde tahliye edilen Köseler Mahallesi'ndeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla bölgeden alınarak Ödemiş ilçesindeki canlı hayvan pazarına götürdü.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü ve Ortaköy mahalleleri de tahliye edildi. Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, zeytinlikleri aşıp bugün Üzümlü Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Burada evlere zarar veren alevler, ağıllar, ahırlar ve evleri kullanılamaz hale getirdi.

Jandarma ekiplerince hızla tahliye edilen Karadoğan Mahallesi'nde de birçok ev ve ahır ile bahçeler zarar gördü.

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Vatandaşlar kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı kişilerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü. Yaşlı kadınlara jandarma ekipleri ve vatandaşlar yardım ederken, çok sayıda kişi ev eşyalarını araçlarıyla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Alevlerin hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle hayvanlarını ahırlardan çıkaramayan bazı vatandaşlar ise ellerindeki hortumlarla alevleri engelleye çalıştı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı.

Dün Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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