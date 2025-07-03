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Türkiye
AA-TRT Haber 03.07.2025 17:15

Son bir haftada 574 yangın kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı, son bir haftada 574 orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Bu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterimiz toplam 8 bin 884 sortide 29 bin 575 ton su kullanmıştır. 25 bin personelimiz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir" denildi.

Son bir haftada 574 yangın kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen orman yangınları hakkında son durumu paylaştı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak 2025'ten bu yana 1295'i ormanlık alanda, 1720'si orman dışı alanlarda olmak üzere toplam 3 bin 15 yangın çıktığı belirtildi.

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Yangınların yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşandığının vurgulandığı paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"26 Haziran-3 Temmuz döneminde 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331'i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir. Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan'da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır."

Söz konusu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterin toplam 8 bin 884 sortide 29 bin 575 ton su kullandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu yangınlarda 25 bin personelimiz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinesi ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinelerinden oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir."

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