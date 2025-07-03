Az Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2025 16:45

Silivri'de ormanlık alanda yangın

İstanbul Silivri'deki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle havadan ve karadan yoğun müdahale ediliyor. İstanbul Valisi Gül, bölgeye giderek bilgi aldı.

Silivri'de ormanlık alanda yangın

Çanta Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.

Silivri'de ormanlık alanda yangın

Bölgeye havadan müdahale sürerken, çevre ilçelerden itfaiye ekibi, kepçe ve su tankerleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle yangın bölgesine giderek, çalışmalara destek oldu.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgeye giderek, ekiplerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Yangın mangal yakarken çıktı, neden olan kişi gözaltına alındı

Yangın çıkan bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra söndürme çalışmalarını takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, "Bir hemşehrimiz bahçesinde mangal yaparken rüzgarın etkisiyle kuru otlar tutuşuyor. Onun neticesinde de gördüğünüz bu tablo ortaya çıkıyor." dedi.

Olayın ilk anından itibaren Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere Bakanlığın tüm teşkilatının organize olduğunu kaydeden Gül, uçaklar ve helikopterlerle yangına müdahale edildiğini söyledi.

Silivri'de ormanlık alanda yangın

Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, itfaiyenin, ilçe belediyesinin, jandarmanın, emniyetin, kamu kurum ve kuruluşlarının, daha önemlisi gönüllülerin desteğiyle yangına müdahale ediliyor. Hemşehrilerimiz traktörlerini, iş makinelerini alarak burada yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah bir an önce söndürmeye gayret edeceğiz."

Bir gazetecinin, yangında yaralanan olup olmadığını sorması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla bir yaralımız yok. Yangının sıçrama ihtimali olan evleri, yerleşim yerlerini boşaltma işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Gündüz gözüyle olduğu için zaten hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız yangının çıktığını gördüler, biliyorlar. Duyurularımızı yapıyoruz. Olay mahallinde arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz."

Vali Gül ayrıca, yangının çıkmasına neden olan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Oyuncu Şekip Taşpınar'ın cenazesi toprağa verildi
18:43
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:57
MİT Başkanı Kalın'dan Hakkâri, Yüksekova ve Çukurca'ya ziyaret
18:42
Emine Erdoğan'dan 'Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık' konferansına ilişkin paylaşım
17:55
İran, İsrail saldırısında havaya uçan araçların yer aldığı görüntüyü paylaştı
17:37
Seyahatsever projesi için başvurular başladı
Filipinler'de artan çöp krizi sağlık açısından acil durum riski oluşturuyor
Filipinler'de artan çöp krizi sağlık açısından acil durum riski oluşturuyor
FOTO FOKUS
İran, İsrail saldırısında havaya uçan araçların yer aldığı görüntüyü paylaştı
İran, İsrail saldırısında havaya uçan araçların yer aldığı görüntüyü paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ