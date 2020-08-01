Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kozmetik ürünleri satan iş yerinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik satışı yapılan iş yerinde çıkan ve daha sonra yandaki dükkanlara sıçrayan yangın söndürüldü.
Gıda Çarşısı'nda bulunan ve toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki kozmetik ürünleri satışı yapılan diğer iş yerlerine de sıçradı.
Küçük çapta patlamaların da olduğu yangında ilk belirlemelere göre 4 iş yeri zarar gördü. Zaman zaman alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: izmir konak kozmetik ürünleri kozmetik dükkanıSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 01:20
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