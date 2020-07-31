Haber Giriş: Kaynak: DHA
Manisa'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, viraja hızlı giren hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.15 sıralarında Turgutlu- Manisa Yolu Kavşağında meydana geldi.
Manisa'dan Turgutlu yönüne giden Neslihan Coşkun yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: manisa trafik kazası manisa haberSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 22:48
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