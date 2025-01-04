Puslu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.01.2025 13:35

İzmir'de kayan tır iş yerini teğet geçti

İzmir'in Tire ilçesinde yağış nedeniyle kayan tırın iş yerini teğet geçmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Aralık'ta Abdullah Y. (29) idaresindeki plakalı tır, Yeniçiftlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.

Yağışın da etkisiyle savrulan tır iş yerini teğet geçtikten sonra güçlükle durabildi.

Bu sırada kahvehanede oturduğu sırada tırın savurduğu kasanın çarpması sonucu hafif yaralanan Ahmet Y. (48), kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın kayması, yolun kenarındaki kasayı savurması ve iş yerinin ön kısmına zarar vermesi yer aldı.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
Akdeniz'in doğusuna fırtına uyarısı
14:17
Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
14:36
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz
14:13
"Influencer"lara yönelik eğitimin ikincisi 9 Ocak'ta yapılacak
13:24
e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı
13:17
Cevdet Yılmaz: Temel makroekonomik göstergelerdeki hedefleri önemli oranda gerçekleştirdik
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
FOTO FOKUS
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ