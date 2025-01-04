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Türkiye
AA 04.01.2025 11:50

İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı.

İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı
[Fotograf: AA]

D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde Küçükçekmece istikameti yan yolda seyreden İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı.

Bu sırada arkadan gelen minibüs ise kaza yapan otobüse çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolda trafik oluştu.

Kazada otobüsteki yolcular yara almazken, araçlarda hasar oluştu.

İETT otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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