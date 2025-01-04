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Türkiye
AA 04.01.2025 11:49

İşini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 2024'te kendi işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağlandı.

İşini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkIşıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak en önemli hedeflerinin arasında kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak olduğunu belirtti.

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon TL destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon TL destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon TL kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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