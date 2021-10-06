Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 07:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de kafeye silahlı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Buca ilçesinde, husumetli olduğu kişilerin kafesine pompalı tüfekle defalarca ateş açan N.D., bekçilerin uyarılarını dikkate almayınca ateş edilerek etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 01.30 sıralarında 205 Sokak'ta meydana geldi.
Husumetli olduğu kişilerin içeride olduğu kafenin önüne gelen N.D., pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Silah seslerini duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D.'ye silahı bırakması için uyarılarda bulundu.
Uyarıları dikkate almayan N.D.'nin devam etmesi üzerine tabancayla ateş eden bekçiler, N.D.'yi etkisiz hale getirdi.
Yaralanan N.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İzmir
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