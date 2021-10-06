Olay, saat 01.30 sıralarında 205 Sokak'ta meydana geldi.

Husumetli olduğu kişilerin içeride olduğu kafenin önüne gelen N.D., pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Silah seslerini duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D.'ye silahı bırakması için uyarılarda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan N.D.'nin devam etmesi üzerine tabancayla ateş eden bekçiler, N.D.'yi etkisiz hale getirdi.

Yaralanan N.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.