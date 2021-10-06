Açıklama, TÜGVA' nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Vakfın kullanımındaki Adalar ilçe temsilciliği binasının, 2018 yılında 10 yıllığına İstanbul Şehir Hatları'ndan kiralandığı hatırlatıldı. Ancak kira sözleşmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce tek taraflı olarak feshedildiği vurgulandı.

Belediyenin tahliye talebinin, Kaymakamlık ve Valilik tarafından reddedildiği bilgisine de yer verilen açıklamada ret kararına rağmen, binadaki bir kısım eşyanın zabıta ekiplerince zorla gasp edildiği ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı da belirtildi.