Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 03:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TÜGVA'dan Adalar İlçe Temsilciliği açıklaması
[Fotoğraf: TÜGVA]
Türkiye Gençlik Vakfı, İstanbul Adalar ilçe temsilciliği binasının boşaltılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Belediye zabıtalarınca dün yapılan tahliye teşebbüsünün hukuka uygun olmadığı ifade edildi.
Açıklama, TÜGVA' nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Vakfın kullanımındaki Adalar ilçe temsilciliği binasının, 2018 yılında 10 yıllığına İstanbul Şehir Hatları'ndan kiralandığı hatırlatıldı. Ancak kira sözleşmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce tek taraflı olarak feshedildiği vurgulandı.
Belediyenin tahliye talebinin, Kaymakamlık ve Valilik tarafından reddedildiği bilgisine de yer verilen açıklamada ret kararına rağmen, binadaki bir kısım eşyanın zabıta ekiplerince zorla gasp edildiği ifade edildi.
Açıklamada, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı da belirtildi.
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