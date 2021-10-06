Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte bugün toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.
Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.
Etiketler: İstanbul
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