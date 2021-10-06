Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.

[Fotoğraf: İHA]

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Kars

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kendini gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

[Fotoğraf: İHA]