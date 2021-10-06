Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 00:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars ve Ardahan'a kar yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’ın Göle ve Kars'ın Sarıkamış ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.
[Fotoğraf: İHA]
Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.
Kars
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kendini gösterdi.
[Fotoğraf: İHA]
Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.
Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Kars
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