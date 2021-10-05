Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars dolu ile beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağdı. Dolunun ardından ilçe bembeyaz oldu.
İlçede akşam saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Aralıklarla devam eden sağanağın ardından yaklaşık 20 dakika yağan dolu, Sarıkamış'ı beyaza bürüdü.
[Fotoğraf: AA]
Araçların üzeri, bina çatıları beyaz örtü ile kaplandı.
Caddelerde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.
Etiketler: Kars
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