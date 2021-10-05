Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da park halindeki araç küle döndü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.
Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde park halinde olan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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