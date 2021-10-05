Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde park halinde olan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.