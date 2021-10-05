Kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu, JAK ve UMKE ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Pilotun hayati tehlikesi bulunmuyor.
43 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Seçkin Aydın, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yaptı.
Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen nedenle Babadağ eteklerindeki Karaağaç mevkiine düştü.
Hastaneye kaldırılan pilotun durumu iyi
Hareket edemeyen Aydın'ın, cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile UMKE görevlileri sevk edildi.
Yaralıya ulaşan ekipler, Aydın'ın vücudunda kırıklar bulunması, bölgenin de sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamadı.
Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan helikopter yardımıyla yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan Aydın, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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