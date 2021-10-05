Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 32 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.
İl genelinde önceden belirlenen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tüfek ve 2 bin 300 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bursa Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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