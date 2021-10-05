Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hurda fabrikasında yangın
Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurda fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Yalınayak Mahallesi'ndeki hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
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