İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Geçitağzı köyünde bir çiftlikte kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler K.T. ve M.S.T'nin yazlık olarak kullandığı çiftlik evlerinin bulunduğu bahçede domates ve salatalık yetiştirildiği görünümü verilen seralarda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Seralarda "İmaj" ve "Tiftik" isimli uyuşturucu arama köpeklerinin de kullanıldığı aramada 116 kilo 5 gram esrar, 80 kök Hint keneviri, 1 kilogram kenevir tohumu, 50 uyuşturucu hap, ölçüm cihazı, 2 cep telefonu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.