Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü
[Fotoğraf: DHA]
Topkapı Mescid-i Selam tramvay hattında dün akşam yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular, tramvay yolundan yürüyerek durağa ulaştı. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam saatlerinde teknik arıza yaşandı, seferlerde aksama oldu.
Topçular durağında inen bazı kişiler, Rami istasyonuna tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.
Aynı hattın Topkapı yönüne giden bölümünde geçtiğimiz günlerde de elektrik kablolarında arıza çıkmıştı.
Etiketler: İstanbul
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