İstanbul Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından akülü araçlar da yasaklandı. Gerekçe olarak artan kazalar gösterildi.

Akülü araçların yasaklanmasıyla Adalar'da ulaşımlarını kolaylaştırmak isteyenler bisikletlere yoğun ilgi gösterdi.

"Bisikletlere talep yüzde yüz arttı"

Adada bisiklet kiralayan Mehmet Ali Dursun, "Akülü araçların kalkmasıyla bisikletlere talep yüzde yüz arttı. Talep dün çok düşüktü, bugün çok daha yüksek. Günübirlik adaya gelenler bugün bisiklet kullanmak istiyor. Turistler önceden işin kolay tarafına kaçıyordu. O yüzden elektrikli araç kullanıyorlardı. Ancak şimdi bisiklet kullanmak zorunda kaldılar" dedi.

Akülü araçların kalkmasıyla bisiklet kullanımına talebin arttığını söyleyen Adada bisiklet kiralayan Mesut Yalçın, "Akülü araçların adada çalışması doğru değil. Akülü araçları taksi gibi kullanmak yanlış. Akülü araç olmayınca bisiklet kiralama satışları arttı. Normal günden daha fazla talep vardı. Adada akülü araçlar yokken herkes bisikleti kullanıyordu" diye konuştu.

Malatya'dan Büyükada'ya gezmeye gelen bir kişi, "Bisiklet kiralamaya geldik. Adayı daha iyi gezebilmek için tercih ettik" dedi.