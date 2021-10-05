Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah parçası da ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Viranşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, ilçe merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Dron destekli yapılan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Aramalarda, 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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