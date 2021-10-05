Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
80 metreden düşen otomobilde emniyet kemeri kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Bilecik’in İnhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Otomobilin ters döndüğü kazada, emniyet kemeri takılı olan sürücü A.Z. yaralandı.
Kaza, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyü mevkiinde meydana geldi.
Sürücü A.Z. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 80 metreden dere yatağına düşen otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü A.Z. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ters dönen araçtan çıkarılan A.Z. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada araç sürücüsü A.Z.’nin emniyet kemerinin takılı olmasının hayatını kurtardığı belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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