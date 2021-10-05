Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Uşak'ta elektrik direğine tuvaletini yaptığı iddia edilen genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Arkadaşıyla tarlada bulunan S.U., tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti. 27 yaşındaki adam o sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
S.U.'nun arkadaşı M.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Elektrik
Sıradaki Haber
Palandöken'de belgesiz hocalar cezalandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz