Arkadaşıyla tarlada bulunan S.U., tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti. 27 yaşındaki adam o sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

S.U.'nun arkadaşı M.A. gözaltına alındı.