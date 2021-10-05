Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aşı olmayan 8 aylık gebe koronavirüsten yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 8 aylık hamile Burcu Kırılmış hayatını kaybetti. Bebeği sezaryenle alınan Kırılmış'ın koronavirüs aşısı olmadığı belirtildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan 8 aylık hamile Burcu Kırılmış, 2 hafta önce fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırılmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Virüsün akciğerlerini sardığı tespit edilen Kırılmış, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Sezaryenle alınarak kuvöze konan kız bebeğinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Koronavirüs aşısı olmadığı öğrenilen Burcu Kırılmış'ın cenazesi, Nardüzü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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