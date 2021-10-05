Erzincan'daki Turnaçayırı Barajı, 3 Ekim itibarıyla su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Erzincan Turnaçayırı Barajı, su tutmaya başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Baraj 148 bin 870 dekar alanı sulayarak ekonomimize 97 milyon TL katkı sağlayacak."

Erzincan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı.



Hayırlı uğurlu olsun.



Baraj 148 bin 870 dekar alanı sulayarak ekonomimize 97 milyon TL katkı sağlayacak.#SuyunGücüMilletleBuluşuyor pic.twitter.com/0lZ677l4sS — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) October 4, 2021

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Turnaçayırı Barajı'nın şehre hayırlı olmasını temenni ederek, projenin öneminden şöyle bahsetti:

"Bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi olan barajımız, 40 yıldır Erzincanlının hayalini kurduğu ve hasretle beklediği bir projedir. Hamdolsun bu hayali gerçeğe dönüştürdük. Turnaçayırı Barajı tutmaya başladı. Depolanacak su ile toplamda 148 bin 870 dekarlık alan sulamaya açılacaktır. Sulama projesinin tamamlanması ve bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber de ürün deseninde oldukça ciddi değişiklikler bekliyoruz. "

"Ekonomiye yıllık 97 milyon lira katkı"

Barajın temelden yüksekliğinin 92 metre, depolama hacminin ise 50 milyon metreküp olduğunu anlatan Yıldız, "Sulama projesinin devreye girmesi ile bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık yaklaşık 97 milyon lira katkı sağlanacak" dedi.