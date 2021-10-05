İstanbul Ataşehir'e bağlı İçerenköy Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusunda arıza meydana geldi.

Arızayı gidermek için bölgeye gelen ekiplerin, iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada su borusu patladı. Borunun patlamasıyla su metrelerce yükseğe fışkırırken, cadde de sular altında kaldı.

Ekiplerin ana vanayı kapatmasının ardından su kesildi. Su borusundaki arızayı giderme çalışmaları sürüyor.