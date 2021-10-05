Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Salihli Jeoparkı'nın ortasında yer alan ve her yıl çok sayıda doğaseveri kendisine çeken Adala (Hermos) Kanyonu, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor.

Gediz Nehri'nin volkanik kayaları aşındırmasıyla oluşan kanyonun birçok bölümü kururken bazı bölümlerinde de su, taban seviyesinde kaldı.

Bölgeyi görmek için şehir dışından bölgeye gelenler, kanyonun içinde su kalmadığını görünce şaşkınlık yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

"İçler acısı bir durum"

Manisa'da yaşayan ve hafta sonları ailesiyle birlikte Adala Kanyonu'na geldiklerini anlatan Özge Öztürk, ilk defa suyun bu kadar çekildiğini gördüklerini söyledi.

Öztürk, "İçler acısı bir durum. Çocuklarımıza bırakacağımız bir mirastan, bir doğal güzellikten vazgeçmek üzereyiz. Lütfen herkes su kullanımına dikkat etsin, geleceğimiz ve çocuklarımız için" dedi.