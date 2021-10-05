Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarına göre Trabzon ilk sıralarda yer alıyor.

Trabzon'da son dönemde vaka sayılarının arttığı bilgisini veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kurallara daha sıkı uyulmasıyla vaka sayılarının düşmesini arzu ettiklerini dile getirerek, aşının, salgınla mücadelede en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Hakan Usta, aşı olanların da COVID-19'a yakalanma ihtimali olduğunu göz ardı etmediklerini ancak rakamların COVID-19 geçiren aşılılarda hastane süreçlerinin olmadığını gösterdiğini anlatarak, "Bu, önemli bir artı değer. Eylül ayında maalesef ki 200'e yakın vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Bunların içerisinde yüzde 80'i aşısız veya aşısı tam yapılmamış olanlar. Yüzde 20'sinde aşılı olanlar var ama burada da yüksek yaş grubu, 80 yaş ortalaması karşımıza çıkıyor" dedi.

12-15 yaş arası grubunda aşılama oranı yüzde 25

Eğitim-öğretimin daha sağlıklı işleyebilmesi için 12-15 yaş grubundaki nüfusun aşılanma oranının artmasını beklediklerine işaret eden Usta, "Maalesef birinci doz uygulama olarak baktığımızda 12-15 yaş arası grubunda aşılama oranımız yüzde 25. Bu, düşük bir oran. Bunun daha yukarılara gelmesi gerekiyor. Özellikle biz çocuklara şu gözle de bakıyoruz, okuldan eve, evden okula taşıyıcı da oluyorlar. Dolayısıyla hem okuldaki diğer öğrencileri korumak hem de evdeki aile fertlerini korumak adına çocukların aşılanmasını önemsiyoruz" sözlerini kullandı.

Usta, Sağlık Bakanlığınca COVID-19 Temaslı Takibi Rehberinin güncellendiğini anımsatarak, temaslı olup da semptom göstermeyen öğrencilerden 5'inci gün test alındığını, negatif çıkanların okula devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan maske ve mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda hassasiyet beklediklerini vurgulayan Usta, "Özellikle kapalı alanlara çokça girmeye başladık artık. Zaten açık alandayken bu kadar vaka yaşıyorsak kapalı alandayken daha çok vaka olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla her ortamda, her koşulda maske-mesafe kuralına uyulmasını istiyoruz" dedi.