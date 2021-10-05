Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İznik ilçesindeki kazılarda iki lahit ortaya çıkarıldı. Lahitler, müzede sergilenecek.
Bursa'nın İznik ilçesindeki Hisardere kazılarında 2 lahit bulundu. Yapılan incelemelerde lahitler, 2'nci yüzyıl sonlarına tarihlendirildi.
Lahitler, temizlik ve konservasyon çalışmalarının ardından İznik Müzesi'nde sergilenecek.
Etiketler: Bursa Tarihi Eser
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