Açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim Çarşamba günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.



Kutlama etkinlikleri için tüm İstanbulluları Gülhane Parkı’na bekliyoruz. pic.twitter.com/oJJLGLbUQJ