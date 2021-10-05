Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz
İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla, 6 Ekim'de toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılacak.
Açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim Çarşamba günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 5, 2021
Kutlama etkinlikleri için tüm İstanbulluları Gülhane Parkı’na bekliyoruz. pic.twitter.com/oJJLGLbUQJ
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