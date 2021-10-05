Artvin'in Balıklı köyünde yaşayan 102 yaşındaki Hatice Canoğlu'na koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Yaşlı çınar, test sonucunun pozitif çıkması üzerine Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekibi tarafından uygulanan 20 günlük tedavinin ardından Hatice nine, koronavirüsü yendi.

"Aşının çok büyük önemi var"

Hatice ninenin oğlu Kemal Canoğlu, "Yaklaşık 20 gün önce virüs belirtileri baş gösterdi ve sağlık ekibine haber verdik. 3 kez aşı olması ve sağlıklı beslenmesi sonucu bugün onu iyi görmek bizi çok mutlu etti. Aşının çok büyük önemi var" dedi.

Doktor Emre Yılmaz ise, hastanın kronik rahatsızlığı olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Kronik hastalığı olan Hatice ninemiz virüsü atlattı, çok şükür. Hastanın zamanında getirilmesi ve aşılı olması da tedavi olmasına ayrı bir etken oldu."