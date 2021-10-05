Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Babasının av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı babasına ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.
Yiğityolu Mahallesi'nde yaşayan A.M., evin yanındaki ahırda babası F.M.'ye ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Tüfeğin ateş alması sonucu sağ göğsünden ağır yaralanan A.M., yakınlarının yardımıyla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
13 yaşındaki çocuk, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen A.M.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Etiketler: Erzurum
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