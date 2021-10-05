Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah 07.00'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 12 şahsa ait 10 ikamette eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 431 gram esrar maddesi, 48 adet sentetik ecza, 33 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 23 pet şişe içerisinde 11,5 litre ev yapımı rakı, 1 adet çalıntı motor, 1 adet pompalı tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi.
Yapılan operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik
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