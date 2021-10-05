Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden biri tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 680 gram kubar esrar ile 135 tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 1 kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu Narkotik
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