Antalya'da halk otobüsü şoförü Serkan Uysal, Kemerağzı Mahallesi'ndeki bir duraktan otobüse binen İ.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından İ.A, sürücü Uysal'a yumrukla saldırdı. Hafif yaralanan sürücü hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yolcu gözaltına alındı

Polis ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.

Uysal, bir kadın yolcuya ön kapıdan binmesi uyarısında bulunduktan sonra İ.A'nın otobüse bindiğini söyledi.

Binen yolcunun "Senin kadınla derdin ne?" dediğini anlatan Uysal, "Kuralları anlattım. Ardından bana bağırmaya ve yumruk atmaya başladı. Çok sayıda yumruk yedim" dedi.

İ.A'nın otobüs şoförünü darbetmesi, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.