Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüs şoförüne yumruklarla saldırdı
Antalya'da halk otobüsünde yolcunun şoförü darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da halk otobüsü şoförü Serkan Uysal, Kemerağzı Mahallesi'ndeki bir duraktan otobüse binen İ.A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından İ.A, sürücü Uysal'a yumrukla saldırdı. Hafif yaralanan sürücü hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Yolcu gözaltına alındı
Polis ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.
Uysal, bir kadın yolcuya ön kapıdan binmesi uyarısında bulunduktan sonra İ.A'nın otobüse bindiğini söyledi.
Binen yolcunun "Senin kadınla derdin ne?" dediğini anlatan Uysal, "Kuralları anlattım. Ardından bana bağırmaya ve yumruk atmaya başladı. Çok sayıda yumruk yedim" dedi.
İ.A'nın otobüs şoförünü darbetmesi, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Antalya
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