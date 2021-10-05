Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Karabük-Bartın kara yolunda Halim Ü. yönetimindeki otomobil, Soğuksu mevkiinde, Cafer T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Özgür T., Feride Ü., Gülay P. ve Canberk Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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