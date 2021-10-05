Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da soba zehirlenmesi: Yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise sürüyor.
İlçe merkezinde ikamet eden Kadir ile eşi Kamile Çalışkan'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti.
Çalışkan çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çift, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çalışkan çifti, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Kadir Çalışkan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Kamile Çalışkan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Kastamonu Soba Zehirlemesi
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