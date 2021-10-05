Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 18:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum'a dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum’da dolu yağışı sonrası zirve beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan zirve kar yağışını andırdı.
Erzurum’da öğle saatlerinde aniden başlayan dolunun ardından yüksek kesimler bembeyaz oldu.
[Fotoğraf: İHA]
2 bin 900 rakımda dolu sonrası oluşan görüntü kar yağışını andırdı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı Sağanak
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