Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 ilde suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Mersin'de 7 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında "birden fazla kişi tarafından yağma" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlılardan M.K, R.K, E.T, Y.K, H.K, E.B. ve R.K. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda senet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin Kaçakçılık
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