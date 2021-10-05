Atık yükü büyükşehirlerde daha fazla. Evlerin yanı sıra işletme ve pazarlarda yüklü miktarda atık oluşuyor. Bunların çoğu dönüştürülebilir atıklar.

İstatistikler, büyükşehirlerde bir kişinin çıkardığı günlük çöp miktarını 1,2 kilogram olarak gösteriyor. Bunların yüzde 50 ya da 60'ı ise organik atıklardan oluşuyor

Atıklar organik gübreye dönüşüyor

Tekirdağ Kapaklı'da semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları için proje geliştirildi. Amaç, sıfır atık bilincinin her alanda yayılması.

Semt pazarlarından atıklar toplanıp, kompost makinesinde organik gübre haline getiriliyor. Elde edilen gübre, park ve bahçelerde kullanılıyor. Talep edenlere ücretsiz veriliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hem doğa korunuyor hem de ekonomiye katkıda bulunuluyor

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Sıfır atık müdürlüğümüz heyecanla yeni projeleri hayata geçirmek için çalışıyor. Sıfır atıkla ilgili ileride daha farklı projeleri hayata geçireceğiz. Hem burdan doğaya sahip çıkıyoruz hem de ekonomimize katkıda bulunmaya gayret ediyoruz."

İlçede atık toplama ve ayrıştırma merkezi de kurulacak. Bunun için Avrupa Birliği fonlarına başvuru yapıldı.