Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 21:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esma bebek davasında karar: Üvey babaya ağırlaştırılmış müebbet
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da üvey babası tarafından darp edilen kız çocuğunun ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Üvey baba ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Sakarya'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanık üvey babanın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
Ayrıca, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da 15 yıl hapis cezası verildi.
Heyet, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan da anneye 5 ay hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.
Ne olmuştu?
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darp edildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan 2 yaşındaki Esma Asel, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Çocuğun annesi ile üvey babası tutuklanmış, anne daha sonra tahliye edilmişti.
Etiketler: Sakarya
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