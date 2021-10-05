Sakarya'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanık üvey babanın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrıca, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da 15 yıl hapis cezası verildi.

Heyet, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan da anneye 5 ay hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darp edildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan 2 yaşındaki Esma Asel, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çocuğun annesi ile üvey babası tutuklanmış, anne daha sonra tahliye edilmişti.