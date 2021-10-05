Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da papağan hırsızları yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da hırsızlar evcil hayvan satan bir dükkandaki papağana göz dikti. Papağanı çalan yabancı uyruklu 2 hırsız, polisin takibiyle yakalandı.
Evcil hayvan satan bir dükkana girdiler, papağanı çalıp kaçtılar.
Hatay'da polis ekipleri evcil hayvan satan bir dükkandan papağan çalındığı ihbarını aldı.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis papağan hırsızlarının peşine düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Papağan hırsızları kısa sürede yakayı ele verdi
Yabancı uyruklu 2 kişi olduğu tespit edilen hırsızlar Reyhanlı'da yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin birinin evinde bulunan papağan sahibine teslim edildi.
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